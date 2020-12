"Trójka pomaga" na święta

W niedzielę 20 grudnia antena Programu 3 Polskiego Radia zamieni się w wielki, świąteczny dom aukcyjny. W trakcie specjalnej, organizowanej co roku, licytacji charytatywnej słuchacze będą mogli zdobyć wiele cennych i atrakcyjnych przedmiotów i usług. Całkowity dochód z licytacji wesprze Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Aukcja na antenie Trójki potrwa od godz. 12.00 do 18.00 w niedzielę 20 grudnia, a na stronie trojkapomaga.pl do wtorku 22 grudnia do godz. 20.00. Wśród niezwykłych przedmiotów podarowanych na licytację przez znane osobistości i przyjaciół Trójki są m.in. wieczne pióro i złota broszka od Pary Prezydenckiej, koszulka Roberta Lewandowskiego z autografem z meczu Polska-Bośnia i Hercegowina, klubowa koszulka Marcina Gortata czy obrazy Bogny Jarzemskiej-Misztalskiej i Dariusza Milińskiego. Z pełną listą i opisem darów przeznaczonych na licytację zapoznać się można na stronie trojkapomaga.pl. Aukcję wspierają również inne anteny Polskiego Radia: Jedynka, Czwórka, Polskie Radio 24 oraz portal polskieradio.pl.

Posłuchaj 03:15 PR3_MPLS 2020_12_17-16-40-23.mp3 Witold Lazar i Piotr Łodej o nadchodzącej licytacji w ramach akcji "Trójka pomaga" (Zapraszamy do Trójki)

– Polskie Radio zawsze stara się być blisko tych, którzy potrzebują pomocy i wsparcia. Właśnie w taki sposób rozumiemy naszą misyjną działalność, dlatego często i chętnie włączamy się w akcje charytatywne – takie, jak specjalna, przedświąteczna licytacja w Trójce na rzecz wdów i sierot po poległych policjantach. Mam nadzieję, że środki zebrane w jej trakcie sprawią, że najbliższe święta Bożego Narodzenia będą dla tych rodzin choć trochę lepsze, a Nowy Rok przyniesie im więcej spokoju i nadziei – mówi dr Agnieszka Kamińska, Prezes Zarządu Polskiego Radia.

Aukcję poprowadzą dziennikarze Trójki: Witold Lazar i Piotr Łodej.

Słuchacze, którzy zechcą bezpośrednio przekazać pieniądze na Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, mogą to zrobić, wpłacając dobrowolne sumy na konto bankowe: PKO BP VI O/Warszawa nr 74 1020 1068 0000 1802 0059 9167.