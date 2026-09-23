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Źródła Europejskie

Agnieszka Lichnerowicz

Jak Europejczycy widzą siebie i Unię?

23.09.2026
59:07

W kolejnym odcinku "Źródeł Europejskich" Agnieszka Lichnerowicz rozmawia z Pawłem Zerką z Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych. Czym dziś jest sedno europejskości? Jak sztuczna inteligencja zmienia badania opinii publicznej? I co o Europejczykach mówi raport Future Nostalgia - do czego aspirują, jak oceniają Unię i czy wciąż wierzą w wspólny projekt? Gość audycji analizuje, czy Europa radzi sobie z globalnymi wyzwaniami, w czym rozczarowała polityka unijna i jakiego lidera potrzebuje kontynent w naszych czasach. Rozmawiamy też o tym, jak Polacy patrzą na Europę, czy Unia potrafi skutecznie komunikować się ze swoimi mieszkańcami i - co najważniejsze - co dziś może nas naprawdę zjednoczyć.

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