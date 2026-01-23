beta
Kwestia sporna
Polskie RadioCo Polska może zyskać lub stracić na wojnie Rosji z Ukrainą? Tłumaczą Piotr Skwieciński oraz Piotr Buras
Kwestia sporna
Kwestia sporna
Co Polska może zyskać lub stracić na wojnie Rosji z Ukrainą? Tłumaczą Piotr Skwieciński oraz Piotr Buras

23.01.2026

40:51

Opis audycji

"Kwestia sporna" to rozmowa o zjawiskach i wyzwaniach współczesności, które wymagają uważnego spojrzenia, często wręcz rewizji i dotyczą nas - Polaków. To audycja dla ludzi, którzy poszukują. Którzy nie zadowalają się byle czym. Emisja: piątek, godz. 21.00 - 22.00. Zaprasza Leszek Jażdżewski.

Znajdziesz nas na:
JedynkaDwójkaTrójkaCzwórkaPolskie Radio 24Polskie Radio DzieciomChopinPolskie Radio KierowcówPolskie Radio dla UkrainyPolskie Radio dla ZagranicyPolskie Radio dla Zagranicy (EN, DE)
Radiowe Centrum Kultury LudowejTeatr Polskiego RadiaOrkiestra Polskiego Radia w Warszawie
Polskie Radio S.A.Agencja Reklamy Polskiego RadiaCentrum Edukacji MedialnejSklepPolityka PrywatnościDane osoboweKontakt