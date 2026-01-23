Opis audycji

"Kwestia sporna" to rozmowa o zjawiskach i wyzwaniach współczesności, które wymagają uważnego spojrzenia, często wręcz rewizji i dotyczą nas - Polaków. To audycja dla ludzi, którzy poszukują. Którzy nie zadowalają się byle czym. Emisja: piątek, godz. 21.00 - 22.00. Zaprasza Leszek Jażdżewski.