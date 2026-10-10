Audycja Międzynarodowa

Opis audycji

Świat kręci się wokół wydarzeń o globalnym znaczeniu i ludzi, którzy mają wpływ na życie nas wszystkich. Każdego dnia mają miejsce zdarzenia, które rezonują w trudny do przewidzenia sposób i które mogą uruchomić lawinę konsekwencji. Dotyczą one ludzi, ich praw i godności, a także przyrody. Powodują zmiany społeczne i klimatyczne, wpływają na rozwój nauki i technologii. A w tym wszystkim jest jeszcze polityka, która dotyka każdą i każdego z nas. O sprawach wielkich i małych, ale równie ważnych. W sobotę od 16.00 do 17:00. Prowadzą Marcin Walter oraz Agnieszka Lichnerowicz.