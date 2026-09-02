Opis audycji

Nic nie dzieje się bez przyczyny. Każde wydarzenie ma swoje źródło. W cyklu "Centrum Świata" dziennikarze Trójki nadają kontekst zagranicznym wydarzeniom i tłumaczą jaki wpływ mają one na życie nas wszystkich oraz jakie konsekwencje ze sobą niosą. Rozmawiamy o wydarzeniach o znaczeniu globalnym oraz tych, które dzieją się na peryferiach codzienności. Prowadzą: Agnieszka Laskowska, Monika Suszek, Marcin Walter, Marcin Pośpiech i Agnieszka Lichnerowicz. Od poniedziałku do czwartku o 16:45.