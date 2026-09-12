Opis odcinka

AFD ZMIENIĄ NIEMCY NA ZAWSZE? W tle Rosja i Putin. AfD rośnie w siłę, a wraz z nią pojawia się pytanie o przyszłość Niemiec i całej Europy. Czy AfD może zmienić kurs Niemiec wobec Rosji i Putina? W rozmowie analizujemy politykę Alice Weidel, stosunek AfD do Rosji, NATO i Unii Europejskiej, a także podziały między wschodnimi i zachodnimi Niemcami. Czy zwycięstwo AfD oznaczałoby polityczny zwrot Niemiec i nowe zagrożenie dla Europy? Podcast: Po Prostu Wschód