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AFD ZMIENIĄ NIEMCY NA ZAWSZE? W tle Rosja i Putin
AFD ZMIENIĄ NIEMCY NA ZAWSZE? W tle Rosja i Putin
Po prostu Wschód

Piotr Pogorzelski

AFD ZMIENIĄ NIEMCY NA ZAWSZE? W tle Rosja i Putin

12.09.2026
52:59

AFD ZMIENIĄ NIEMCY NA ZAWSZE? W tle Rosja i Putin. AfD rośnie w siłę, a wraz z nią pojawia się pytanie o przyszłość Niemiec i całej Europy. Czy AfD może zmienić kurs Niemiec wobec Rosji i Putina? W rozmowie analizujemy politykę Alice Weidel, stosunek AfD do Rosji, NATO i Unii Europejskiej, a także podziały między wschodnimi i zachodnimi Niemcami. Czy zwycięstwo AfD oznaczałoby polityczny zwrot Niemiec i nowe zagrożenie dla Europy? Podcast: Po Prostu Wschód

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